Женщина открыто призналась в любви к "русскому миру", схватила гуманитарную помощь от украинских волонтеров и сбежала.

В Херсоне местная жительница открыто заявила, что она является фанаткой России, однако при этом она продолжает приходить за гуманитарной помощью от Украины.

Соответствующее видео в TikTok распространил волонтер, основатель ОО "Мечта свободных людей" Семен Турута. Пенсионерка на фразу волонтера о том, что он хочет помочь Украине и украинскому народу сказала, что не любит Украину, а "Россию любит больше".

При этом женщина схватила гуманитарную помощь от украинских волонтеров и сбежала.

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Ситуация в Херсоне

По состоянию на 28 июня 2023 года на оккупированной части Херсонской области россияне запретили лечить украинцев.

28 июня 2023 года сообщалось о том, что на захваченной россиянами территории Херсонской области, которая была затоплена в результате подрыва Каховской ГЭС, всего за два дня обнаружили более 60 тел погибших от наводнения.

29 июня россияне обстреляли пункт несокрушимости в Херсоне. Под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа.

Также стало известно о том, что в Херсонской области российские оккупанты "приватизируют" жилье украинцев. Отмечается, что на жилье, которое отобрали россияне, ставят таблички "собственность российской федерации".

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