Это произошло спустя более года после таинственного отравления жены главы ГУР.

Жена главы Главного управления разведки Кирилла Буданова выезжала в США для лечения последствий химического отравления. Об этом сообщает американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников Ливингстон, Марианну Буданову тайно вывозили в США в декабре 2024 года - более чем через полтора года после ее отравления мышьяком и ртутью.

"Марианна сначала выздоровела после лечения в 2023 году, но в конце 2024 года снова серьезно заболела - обычная картина при отравлении мышьяком и ртутью, как говорят эксперты", - пишет журналистка.

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Американские военные медики пригласили жену Буданова на лечение в США, когда узнали об ухудшении ее состояния. Ливингстон отмечает, что в Украине возможности современного лечения отравления тяжелыми металлами ограничены.

"В прошлом месяце она (Марианна Буданова - УНИАН) впервые после отравления появилась на публике на одном из мероприятий. Ее отравление - как жены высокопоставленного разведчика Украины и ее "тайное лечение за рубежом" демонстрируют, насколько личными и постоянными остаются угрозы для тех, кто находится на передовой войны в Украине", - добавила журналистка.

Отравление Марианны Будановой

Как сообщал УНИАН, осенью 2023 года стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используют в быту и военном деле.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова нашли мышьяк. Кроме того, симптомы отравления заметили у нескольких высокопоставленных чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Данные об отравлении других сотрудников ГУР подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. На то время курс лечения Марианны Будановой уже заканчивался, она должна была находиться под наблюдением медиков.

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