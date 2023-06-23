Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) приветствует решение Министерства обороны проведения торгов через систему ProZorro на питание ВСУ, благодаря которым удалось сэкономить значительные бюджетные средства. Кроме того, Ассоциация опровергла информацию о том, что неучастие крупных сетей в торгах якобы связано с тем, что они проводились через систему ProZorro.

Об этом говорится на сайте Ассоциации.

"Реформирование системы государственных закупок в данной сфере уже было актуально. Но учитывая военное положение в стране, подход к изменениям должен происходить поэтапно, взвешенно и не нарушать бесперебойные поставки продуктов питания для военных. Проведение открытых торгов Министерством обороны Украины - это первый положительный шаг к реформированию системы закупок", - отмечается в заявлении RAU.

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В ассоциации подчеркнули, что в последние дни в медиа распространяется информация о неучастии крупных ритейлеров в закупках продуктов питания для Минобороны Украины именно из-за того, что торги проводились через систему Prozorro, что не соответствует действительности. Эти упреки в RAU опровергают.

"Учитывая, что участники Ассоциации непосредственно участвовали в рабочих группах и предоставляли предложения, которые могли бы улучшить условия государственных закупок, считаем необходимым отметить следующее. В условиях войны для ритейла главной задачей остается обеспечение продовольственной безопасности и достаточного количества продовольственных запасов для населения, быстрое реагирование на форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникать в связи с агрессией Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

В тексте также говорится о том, что в своих предложениях ритейлеры предлагали привлечь к закупкам именно национальных производителей продуктов питания, которые бы смогли обеспечить гарантированное количество поставок продуктов питания по устойчивой и прогнозируемой цене на все время действия контракта.

Кроме того, в заявлении отмечается, что участники RAU предоставляли и другие предложения, которые уже частично учтены, а рассмотрение остальных Министерством обороны в будущем сможет помочь трансформировать и усовершенствовать систему закупок.

"Учитывая уже достигнутые положительные результаты по снижению цены по лотам, которые состоялись в системе закупок Prozorro, ритейл приветствует начало изменений и готов в дальнейшем участвовать в обсуждении и усовершенствовании модели проведения государственных закупок Министерством обороны Украины, которая позволила бы наибольшему количеству участников приобщиться к данному процессу", - подытоживается в заявлении.

Напомним, в начале июня состоялись торги на поставку питания для армии через систему ProZorro, на которых было сэкономлено более 6 млд грн. после торгов некоторые проигравшие участники подали иски в суды. Большая часть из них была проиграна, по другим судебные разбирательства продолжаются. Минобороны подписало первые три договора по поставке продуктов для ВСУ с тремя компаниями-победителями открытых торгов антикоррупционный совет Министерства обороны, который способствовал проведению торгов на ПрозоРо, заявил, что после проведения против нее была развернута медийная атака с участием ресурсов, связанных с Анатолием Шарием и Вадимом Рабиновичем. Также сообщалось, что якобы крупные сети отказались от участия в тендере из-за того, что он проводился через систему ProZorro.