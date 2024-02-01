По мнению специалиста, установление единого срока службы для всех создаст серьезную проблему - необходимость одновременно демобилизовать 700 тысяч человек.

Новый законопроект о мобилизации содержит существенный недостаток в части, касающейся срока службы, который равен для всех. Такое мнение высказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в своем Фейсбуке.

По его мнению, новый проект не является справедливым, хотя в нем оставили главную "положительную новацию" предыдущей версии - установление предельного срока службы 36 месяцев. Плохая новость в том, что, как и в первой версии, этот срок одинаков для всех.

"То есть за месяц дискуссий авторы проекта так и не смогли понять очень простой вещи: что 36 месяцев службы в ТЦК на Львовщине, или же делопроизводителем строевой части в Киеве, и даже вполне реальной боевой работы по сбиванию "Шахедов" - это абсолютно не то же, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках", - акцентирует аналитик.

Видео дня

По его словам, наверное, жизненный опыт авторов законопроекта настолько тыловой, что для них все делится на "служба" и "не служба". При этом, первое представляется чем-то нереально-ужасным и абсолютно одинаковым.

Дикий подчеркивает, что в реальной жизни люди на "нулях", то есть на передовой, нуждаются в демобилизации раньше, чем военнослужащие на небоевых должностях. По его словам, это необходимо по соображениям этики и справедливости, и по банальным практическим причинам – они быстрее "изнашиваются", и сугубо физически нуждаются в замене не через три года, а скорее.

Также, по мнению аналитика, установление одинакового срока службы для всех создаст серьезную проблему. Это необходимость одновременно демобилизовать чуть ли не 700 тысяч человек примерно весной следующего года, потому что именно столько вступило в ряды ВСУ в первой волне, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Все эти проблемы решаются одной строкой, которой следует дополнить предлагаемую норму о предельном сроке службы – что день на "нуле" засчитывается за два или за три. Это было бы и о справедливости, и о реальной боеспособности, и о неодновременном дембеле, ведь на "нулях" каждый провел разное время, следовательно и демобилизовался бы каждый в свой срок, а не все одной волной", - говорит Дикий.

Он считает, что технически это сделать не сложно, ведь сейчас оплата службы на "нуле" и не на "нуле" очень разная, и финансисты каждой воинской части ведут соответствующий поденный учет.

Специалист отмечает, что предельный срок службы в военное время - одна из главных предпосылок нормализации мобилизационного процесса, но проект решает ее лишь частично - где-то на две трети. Дикий объясняет, что сам факт ограничения срока службы очень важен - это прорыв по сравнению с действующей ситуацией "билета в один конец". В то же время без учета разницы между службой и боевыми действиями норма сильно несовершенна.

"А как же электронный кабинет, изменение возраста призыва, необходимость носить при себе учетный документ, уменьшение категорий лиц с отсрочкой?" - говорит аналитик.

Он признает, в этой части нормы прописаны нормально, но лишь как вспомогательные, которые не будут работать без решения основополагающих вещей. В частности, без справедливости относительно срока службы и наказания уклонистов. Если решать эти два вопроса, тогда все вспомогательные нормы станут рабочими, и в комплексе можно будет за достаточно короткое время выйти на другой уровень эффективности мобилизационной работы.

"Без этих двух основополагающих изменений все эти вспомогательные нормы" повиснут в воздухе". Это примерно как установка автоматической коробки передач, кондиционера, навигатора и других современных "прибамбасов" - очень удобное и помогающее, но при условии что авто в принципе имеет исправный мотор, колеса, и в целом способно ехать. К сожалению, с мотором и колесами в проекте не сложилось, поэтому и гаджеты сами по себе авто с места не сдвинут", - констатирует Дикий.

Новый законопроект о мобилизации

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале будет голосовать за новый законопроект о мобилизации. Согласно тексту законопроекта, в 2024 году мобилизацию усилят, призывной возраст снизят до 25 лет. Все военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывника, а у уклонистов через суд могут заблокировать банковские счета. Военнослужащие будут иметь четкий срок службы и право на ежегодный отпуск. Людей с инвалидностью всех трех групп мобилизовать не будут, однако родственники лица с инвалидностью 3 группы потеряют отсрочку.

Мобилизация студентов в настоящее время в Украине предусмотрена только частично - многие учащиеся получили отсрочку или бронь. Новый законопроект меняет эту ситуацию. В частности мобилизация не коснется студентов и лиц, у которых полученный уровень образования выше ранее полученного, студентов, получающих профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образования на дневной или дуальной формах. Также - аспирантов, интернов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования, ассистентов-стажеров и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: