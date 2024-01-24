По словам эксперта, власти не дают достаточно четких комментариев относительно некоторых нововведений.

Обновленный законопроект о мобилизации будет предусматривать ряд нововведений, в частности введение базовой военной подготовки и ее влияния на предельный мобилизационный возраст. После прохождения запланированной до введения базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18-25 лет.

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчуку комментарии ZN.UA рассказал, какие проблемы могут возникнуть после этих нововведений.

В случае принятия законопроекта потребность Вооруженных сил в учебных возможностях увеличивается в геометрической прогрессии.

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"Где взять инструкторов, амуницию, оружие, боеприпасы, полигоны и учебные центры для подготовки сотен тысяч рекрутов во время прохождения БВС? Сейчас для огромных Сил обороны у более миллиона человек и без базовой подготовки рекрутов таких возможностей не всегда хватает. Также возникает вопрос: есть ли гарантии, что БВС не найдет негативных аспектов срочной службы - формальной военной подготовки, часов строевой, дедовщины, "покраски травы" и т.д.? Надеемся, Минобороны имеет какой-то план, стратегию или алгоритм воплощения БВС в жизнь и до 2025 года это будет реализовано", - отметил он.

Юрист также отметил, что важным моментом является реакция общества и отсутствие коммуникации со стороны власти. Власть имущие не дают достаточно публичных и заметных комментариев относительно создания новой и уникальной для нашей страны системы предармейской подготовки.

"Это, в свою очередь, закономерно приведет к, мягко говоря, большому удивлению двадцатилетних граждан, которые после прохождения БВС вполне законно будут получать повестки на отправку в части. Как такие "сюрпризы" повлияют на доверие общества к субъектам властных полномочий и на консолидацию вокруг имеющегося государственного аппарата, - вопрос риторический. А потому крайне важно все же качественно и однозначно описать предельный мобилизационный возраст в предлагаемом законопроекте", - пояснил юрист.

В то же время введение базовой военной подготовки является общемировой, полезной и немного даже запоздалой как для страны в войне практикой.

"Наш враг воюет не только с Вооруженными силами, которые несут потери, образуют новые подразделения, нуждаются в ротациях и резервах, но и со всем украинским народом, запуская ракеты по гражданским объектам (в частности по роддому в Днепре) и диверсионные группы, одна из которых недавно расстреляла гражданского гражданина на Сумщине. При таких условиях нет ничего плохого в умениях юношей метко стрелять из автомата и накладывать турникет", - добавил эксперт.

Мобилизация в Украине

Ранее представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко солидарен с тем, что надо мобилизовывать с 18-ти лет, поскольку "никто не рожден для войны".

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