За два года у некоторых военных даже не было ротаций или отпусков.

В законопроекте о мобилизации должны быть четко определены сроки о демобилизации. Сейчас на фронте часть военных за два года не имели ротаций или отпусков.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что в законопроекте о мобилизации, который принят 7 февраля в первом чтении предусматривается, что право на демобилизацию имеет военнослужащий в случае прохождения службы 36 месяцев, а далее для этого нужен его рапорт и решение Ставки верховного главнокомандующего и указ президента.

"Это будет означать, что фактически безлимитное количество времени. Сегодня, например, срочники парни, девушки будут ожидать неизвестное количество времени, будет ли это окончание правовому режиму военного положения или это может быть через месяц после решения Ставки", - отметила Бобровская в эфире "Эспрессо".

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При этом добавила, что такой подход снижает мотивацию у населения мобилизоваться, потому что люди не понимают сколько им придется служить. По ее словам, сегодня есть те, кто не имел ротации или отпусков за два года.

"У нас вопрос только насколько этот человек пойдет в армию и выживет на фронте или в Крынках 36 месяцев, что является абсолютно невозможным",- сказала она.

Народный депутат Украины Юлия Клименко в эфире телемарафона отметила, что те, кого будут мобилизовать, должны знать, на какой срок. Она подчеркнула необходимость ротации.

"Не может быть, чтобы одни сидели в окопах бесконечно, а другие будут находиться в киевских ресторанах или в закарпатском "котле". Если это справедливая ротация, то это снимает очень много вопросов. Люди знают, что они на передовой не более 12 месяцев и больше их туда послать никто не может", - подчеркнула Клименко.

По ее словам, мобилизация не возможна в том варианте, который предлагается в правительственном законопроекте.

"А именно через электронные кабинеты, потому что многие люди просто не имеют доступа к Интернету – могут пропустить повестку, даже если они хотят прийти", - отметила она.

Также подчеркнула, что не могут быть поддержаны "драконовские" меры, такие как не выдача документов и закрывание счетов. Она подчеркнула, что будут поданы соответствующие поправки ко второму чтению к законопроекту о мобилизации.

Новый закон о мобилизации - главные новости

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Поддержали это решение 243 народных депутата.

Теперь в течение 14 дней, то есть до 21 февраля народные депутаты будут вносить поправки. Депутаты прогнозируют, что законопроект, по оптимистическим прогнозам, может быть принят до конца февраля.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности вопросы подхода к аспирантам и блокирования счетов граждан. Он отметил , что все, что касается людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, будет оставлено в редакции действующего законодательства. Он подчеркнул, что неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. сказал, что не видит в Совете тех, кто бы такое поддерживал.

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