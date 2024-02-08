Он отметил, что закон о мобилизации должен быть справедливым и понятным для общества.

Вероятность того, что обновленный законопроект о мобилизации примут с нормами, которые не будут соответствовать Конституции "приближена к нулю". Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Депутаты, которые несут политическую ответственность за голосование, и президент Украины не допустят того, чтобы антиконституционные нормы были в этом законе", – подчеркнул он в эфире программы УП. Итоги

Данилов отметил, что закон о мобилизации должен быть справедливым и понятным для общества.

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"В нем не должно быть трактовок, которые одни читают слева, другие читают справа. Он должен быть простым и понятным. Чтобы каждый человек понял, о чем идет речь. С учетом норм Конституции, которая действует на территории нашей страны", – резюмировал секретарь СНБО.

Законопроект о мобилизации: проблемные моменты

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявила, что три нормы законопроекта о мобилизации должны быть изменены. Речь идет о демобилизации, отсрочке от призыва по уходу за лицом с инвалидностью и ответственности за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновлен законпроект о мобилизации нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

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