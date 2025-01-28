Усиленная мобилизация является единственным выходом для Украины, считает Сергей Грабский.

Армия состоит из мотивированных и подготовленных людей, которые необходимы сейчас Украине. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Мы можем трижды быть демократической страной, но мы должны осознать простые вещи. Пушка сама по себе стрелять не будет. Самолет сам по себе пускать ракеты и стрелять не будет. Даже автомат сам не будет стрелять. Один из моих знакомых говорит - если я имею два экипажа, зачем мне 10 "леопардов"? Именно поэтому я подчеркиваю, что каждый из нас должен понимать свое место в военной организации государства", - сказал Грабский.

Эксперт добавил, что поэтому каждый украинец должен проходить базовую подготовку, уметь обращаться с оружием и иметь начальные знания по тактической медицине.

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"Чтобы заступить, помочь нашим ребятам на фронте в любой момент. У нас не существует сегодня тыла и враг доказывает это ежедневно. Поэтому усиленная мобилизация является единственным выходом, который обеспечить нам физическое существование", - добавил Грабский.

Мобилизация в Украине: важные новости

В Украине активно обсуждают изменения в законодательство, которые касаются мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По словам нардепа Олега Дунды, новые изменения будут касаться стимулирования мужчин этого возраста участвовать в рядах Сил обороны Украины.

По мнению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, в Украине действительно стоит снижать мобилизационный возраст. Однако для этого надо создать определенные условия - в частности, подписание контракта на определенный срок.

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