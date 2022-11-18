Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении мандатов всех народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 27 851 голос (при необходимых 25 тыс.)
Об этом говорится на странице сайте главы государства "Электронные петиции". Инициатором петиции выступил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). Дата регистрации - 16 ноября.
"Прошу президента Украины обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть постановление о лишении мандатов всех депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в парламенте", - сказано в документе.
Теперь Зеленский должен отреагировать на эту петицию.
Запрет "ОПЗЖ" в Украине
Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.
По данным СБУ, установлена причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности, которая создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Кроме того, ряд народных депутатов от ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения РФ бежали из Украины, однако до сих пор имеют депутатский мандат.