Ребенок находится в реанимации, полиция расследует, что произошло.

В Волочиске Хмельницкой области новорожденный мальчик уже 49 дней находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его мама Татьяна Галущак (Дубик) заявила об издевательствах во время родов.

Как пишет УП, женщина рожала в Волочисской многопрофильной больнице под наблюдением завотделения, акушерки-гинекологии.

Роженица рассказала, что во время родов медики буквально "выжимали" из нее малыша, били ее по лицу, обливали водой, а также обвиняли в том, что она "неправильно тужится".

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В полиции Хмельницкой области сообщили, что по факту произошедшего открыто уголовное производство

"В полицию поступило заявление о том, что в результате небрежного отношения к своим профессиональным обязанностям акушера-гинеколога Волочисской многопрофильной больницы во время родов были вызваны тяжелые последствия для здоровья роженицы и ее новорожденного ребенка". – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 ("Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему") Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее УНИАН писал, как в больнице Днепра после операции умер 11-летний мальчик, много пациентов в тяжелом состоянии.

А на Закарпатье 16-летняя девушка родила третьего ребенка, младенец появился на свет в карете "скорой помощи".

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