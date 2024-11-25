Юрист рассказала о всех нюансах, связанных с этим процессом.

В Украине продолжается запрет на выезд студентов за границу, который был введен в действие с 28 февраля 2022 года, после объявления военного положения и всеобщей мобилизации. Исключением в этой ситуации являются только студенты иностранных высших учебных заведений, заявила юрист Юлия Романенко на сайте B2B Consult.

По ее словам, на текущий момент у мужчин до сих пор ограничены права на выезд за границу, однако это право сохраняется для студентов 18-22 лет, которые учатся на дневной форме — на бакалавриате; на магистратуре фармацевтического, ветеринарного или медицинского направления.

Однако только с целью обучения на программах академической мобильности. Согласно постановлению, для этого необходимо иметь справку о направлении на обучение в иностранный ВУЗ, в которой будет указано основание сотрудничества, срок учебного семестра за границей, отсутствие отрицательных оценок или фактов пересдачи зачетов и экзаменов на протяжении последних двух семестров и подтверждение уровня владения языком преподавания в иностранном учебном заведении.

Видео дня

По словам Романенко, для выезда за границу необходимо также иметь е-билет студента, военно-справочный документ из Территориального центра комплектования (ТЦК и СП) с ссответствующими отметками и копию договора академической мобильности, заранее заверенной украинским ВУЗом.

Что касается мужчин, то с 14 сентября 2022 года действует запрет на выезд мужчин-студентов, которые обучаются за границей.

Другие новости о выезде украинцев за границу

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые категории мужчин призывного возраста даже сейчас могут легально выехать из Украины. Это, в частности, касается многодетных отцов и одиноких отцов, опекунов и так далее.

Кроме того, в Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли человек потерять субсидию в том случае, если он выехал за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: