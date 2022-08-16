Речь идет о тех украинцах, которые учатся в иностранных вузах.

В случае, если студента иностранного вуза украинские пограничники не выпускают за границу, не нужно с ними спорить, следует лишь потребовать письменный отказ.

Об этом заявила адвокат Анжела Василевская, пишут "Факты".

По ее словам, документальный отказ в будущем может пригодиться в суде.

"Рекомендуется дописывать в Решении об отказе (в обоих экземплярах) следующее: "На КПП мною были предъявлены следующие документы: загранпаспорт, военный билет с отметкой об отсрочке от мобилизации, справка из ТЦК и СП о разрешении выезда за границу в связи с учебой, справка из вуза о поступлении с нотариальным переводом, студенческий билет/студенческая виза". Обязательно подписывайте Решение об отказе с оговорками", - советует эксперт.

По ее словам, если пограничник решил изъять документы и не возвращает их, нужно составить соответствующий акт.

"Если ваши документы передаются пограничником полицейскому, потребуйте, чтобы полицейский сначала предъявил служебное удостоверение, перепишите его данные и требуйте от полицейского хотя бы расписку о принятии ваших документов", - говорит Василевская.

Она также подчеркнула, что никто не имеет право брать в руки или осматривать личный телефон.

"Тайна телефонных разговоров, переписки и личной жизни, например фото, данных календаря, заметок, документов и т. п. гарантируется Конституцией Украины, и даже военное положение не является причиной ее нарушения. Для осмотра вашего телефона должно быть решение следственного судьи, а изъятие телефона возможно только в рамках уже открытого уголовного производства на основании постановления об изъятии вещественных доказательств", - подчеркнула она.

В случае неправомерных действий пограничников адвокат советует жаловаться на горячую линию ГПСУ или в полицию.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет после окончания военного положения.