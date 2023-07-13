Задержанным мальчикам 14, 16 и 17 лет.

Российские захватчики задержали на оккупированной части Херсонской области группу подростков.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в оккупированном селе Ивановка Чаплынского района. По их даненым, задержаны 14-летний Артем П., 16-летний Владимир С., и 17-летний Владимир О.

Оккупанты заявляют, что в ночь на 12 июля подростки сорвали флаг России со здания Дома культуры, после чего выбросили его в унитаз.

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Россияне задерживают подростков: последние новости

Напомним, весной правозащитники сообщили, что в Бердянске подростков Тиграна Оганесяна и Никиту Ханханова обвиняют в подготовке диверсии на железной дороге.

Сообщалось, что Тиграна пытали, а его родителей задержали в Таганроге, когда они пытались вернуться в Украину из Германии.

В конце июня в Бердянске слышали стрельбу, оккупанты заявили об убийстве "проукраинских террористов".

Позже стало известно, что захватчики убили Никиту и Тиграна. Перед этим подростки вступили с ними бой, убив силовика-коллаборанта и российского военнослужащего. В сети появилось видео, где Тигран говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

29 июня с убитыми подростками должны были попрощаться, но оккупанты не отдали их семьям тела.

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