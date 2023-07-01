Украина стала еще на шаг ближе к Европейскому союзу.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8290 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного регулирования продовольственной безопасности и развития животноводства".

Как сообщил в своем Telegram первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, такое решение поддержали 248 депутатов.

"Этот документ приближает законодательство Украины к европейским нормам в пищевой отрасли. А именно производства продуктов животного происхождения будут регулироваться как в ЕС. Реализация законопроекта обеспечит повышение качества продуктов, а их состав для украинцев будет более понятен и прозрачен. К тому же документ учитывает потребности не только потребителей, но и бизнеса", - отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Он отметил, что согласно этому законопроекту, должен усилиться государственный контроль и прослеживаемость на всех этапах производства продуктов.

Также, по словам депутата, предприниматели получат упрощенные условия для ведения предпринимательской деятельности. А нормы, соответствующие европейским, позволят украинским предпринимателям выйти на рынки ЕС. Кроме этого, законопроектом предусмотрено создание условий для развития малого бизнеса в сельской местности.

Вступление Украины в ЕС - есть "шанс" присоединиться в течение двух лет

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии для Politico указал, что наше государство имеет амбициозный план по вступлению в ЕС - стать членом организации в течение двух лет. Он указал, что уже в 2023 году Киев проведет предварительные консультации по этому вопросу.

Со своей стороны глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня подчеркнула, что Украина показывает хороший прогресс по выполнению условий вступления в ЕС. Эту тему она прокомментировала после заседания коллегии комиссаров Европейской комиссии с действующим украинским правительством.