С тех пор как закон разрешил возвращаться на фронт без наказания после СОЧ, этим шансом воспользовалось несколько тысяч солдат.

Военные, которые хоть раз сходили в СОЧ (самовольное оставление части), после возвращения на фронт уже не так рьяно воюют и склонны к повторному дезертирству. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил бывший командующий 110-й бригады полковник Игорь Губаренко.

"Человек, который оставил позицию, а потом вернулся, уже не будет воевать так, как надо. Пока более-менее тихо, он будет сидеть, а как только начнется более активная фаза, он пойдет в СОЧ повторно. Или пойдет в больницу искать в себе кучу болезней. Да, есть те, кто возвращаются и достойно воюют, но большинство - не будут воевать. Они знают, что у них всегда есть шанс пропетлять", - говорит он.

Губаренко отмечает, что войску нужен мотивированный личный состав, который понимает, ради чего он воюет. В этом контексте бывший комбриг раскритиковал силовую мобилизацию, которую в народе прозвали "бусификация".

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"Человек, которого насильно запихнули на улице в бусик, не будет иметь желания воевать. Надо мотивировать людей идти в армию. И одновременно надо жестче наказание за невыполнение приказов и самовольное оставление части", - считает военный.

Вместе с тем полковник Губаренко скептически настроен относительно спецконтрактов для молодых добровольцев.

"На 20-летнего парня, пусть даже мотивированного, влияет очень много внешних факторов, в частности родители, которые будут говорить: "Сын, не нужно туда идти". Но я считаю, что эти контракты надо было год назад, вот тогда они бы существенно выровняли ситуацию", - убежден он.

СЗЧ в силах обороны

Как писал УНИАН, после того, как закон разрешил солдатам вернуться в армию после СОЧ без всякого наказания за побег, в армию вернулось несколько тысяч человек.

Общие данные остаются неясными и до сих пор не были обнародованы. Однако очевидно, что вернулась относительно небольшая часть тех, кто побывал в СОЧ. По неподтвержденной информации, за время войны из армии могли сбежать до 200 тысяч военнослужащих.

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