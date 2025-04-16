Президент Украины Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в указе №240/2025.
Согласно тексту указа, военную администрацию создали, в частности, в Мариуполе, который находится под оккупацией с весны 2022 года. Кроме того, были созданы:
- Кальчицкая сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
- Мангушская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
- Никольская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
- Старомлиновская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
- Хлебодаровская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
- Волновахская городская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
- Мирненская поселковая военная администрация Волновахского района Донецкой области;
- Ольгинская поселковая военная администрация Волновахского района Донецкой области;
- Сартанская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области.
Указ вступает в силу со дня его опубликования – 16 апреля 2025 года.
Кроме того, на сайте президента Украины были опубликованы распоряжения о назначении руководителей 8 администраций. Так, новые должности получили:
- Владимир Халабузар – начальник Никольской поселковой военной администрации Мариупольского района;
- Михаил Бурнадзе – начальник Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района;
- Владимир Матяш – начальник Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района;
- Наталья Воробьева – начальница Мангушской поселковой военной администрации Мариупольского района. Она была уволена с должности председателя Мариупольской районной государственной администрации;
- Александр Куркчи – начальник Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района;
- Алена Левтерова – начальница Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района;
- Артем Ефименко – начальник Ольгинской поселковой военной администрации Волновахского района;
Начальницей Мирненской поселковой военной администрации Волновахского района была назначена Надежда Сердюкова.
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