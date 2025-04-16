В частности, военную администрацию создали в Мариуполе, который находится под оккупацией с весны 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в указе №240/2025.

Согласно тексту указа, военную администрацию создали, в частности, в Мариуполе, который находится под оккупацией с весны 2022 года. Кроме того, были созданы:

Кальчицкая сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Мангушская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Никольская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Старомлиновская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Хлебодаровская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Волновахская городская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Мирненская поселковая военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Ольгинская поселковая военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Сартанская поселковая военная администрация Мариупольского района Донецкой области.

Указ вступает в силу со дня его опубликования – 16 апреля 2025 года.

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Кроме того, на сайте президента Украины были опубликованы распоряжения о назначении руководителей 8 администраций. Так, новые должности получили:

Владимир Халабузар – начальник Никольской поселковой военной администрации Мариупольского района;

Михаил Бурнадзе – начальник Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района;

Владимир Матяш – начальник Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района;

Наталья Воробьева – начальница Мангушской поселковой военной администрации Мариупольского района. Она была уволена с должности председателя Мариупольской районной государственной администрации;

Александр Куркчи – начальник Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района;

Алена Левтерова – начальница Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района;

Артем Ефименко – начальник Ольгинской поселковой военной администрации Волновахского района;

Начальницей Мирненской поселковой военной администрации Волновахского района была назначена Надежда Сердюкова.

Война в Украине: важные новости

16 апреля 2025 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней – до 6 августа 2025 года. Это уже 15-е продление их действия за время полномасштабной войны РФ против Украины. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 357 депутатов поддержали это решение, и только один выступил против.

В то же время народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорит, что отменить действие военного положения могут и раньше, чем через 90 дней – при условии установления мира.

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