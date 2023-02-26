Мужчина уже готов возвращаться на фронт.

Этнический белорус, который защищал Украину от российских захватчиков, провел в плену 10 месяцев. 62-летний боец после освобождения готов и дальше "защищать свою вторую родину".

Журналист Дмитрий Комаров в своем фильме "Год" показал разговор с добровольцем, который скоро будет праздновать 63-й день рождения.

"Я пошел защищать мою родину. Вторую родину... Потому что я белорус", - заявил мужчина, когда у него спросили, почему он пошел воевать.

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Защитник Украины провел в российском плену 10 месяцев и за это время ни он, ни его побратимы не получали никакой информации о ситуации на поле боя и в Украине.

"Мы были в полном вакууме. Ни радио, ни телевизора, ничего не было", – отметил доброволец.

Для него стало приятной неожиданностью освобождение Херсона.

Обмен пленными - что известно

16 февраля из российского плена освободили 100 военных и одного гражданского. При этом многие украинцы получили ранения различного типа тяжести.

Позже стало известно, что освобожденный гражданский - первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк, которого российские оккупанты похитили почти год назад.

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