По мнению многих украинцев, мир может быть просто лучше нынешнего "статус-кво".

Украинцы остаются едиными в борьбе против российских захватчиков, но многие из них не против мирного соглашения со страной-агрессором. Об этом говорится в материале Sky News.

Журналисты, в частности, пообщались с лучшим другом погибшего бойца Павла Вердибиды Андреем. По его словам, он тоже готов умереть за Украину.

"Они ( россияне - УНИАН) уничтожили мое поколение, они уничтожили мою страну, и мы готовы бороться. Я надеюсь, что президент примет правильные решения, но что бы он ни решил, мы все с уважением примем это и будем выполнять то, что он говорит", - сказал парень.

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По его словам, он не верит, что потерянные жизни являются напрасными:

"Я считаю, что эти люди, которых уже нет с нами, они уже взяли верх. Путин еще этого не осознал, но украинцы уже победили, и украинцы, которых уже нет с нами, они поставили на карту все, что имели, и они уже победители".

В свою очередь Анна Гопко, соучредитель Международного центра украинской победы и эксперт по международным отношениям говорит, что вступление в НАТО было бы полезным для Украины и остальной Европы.

"Украинцы, после такой жертвы, когда почти в каждой семье у нас есть кто-то или ранен, или на поле боя, или помогает нашим вооруженным силам, то мы понимаем, что при плохой сделке Россия снова повторит свою агрессию. Вот почему вопрос гарантий безопасности является экзистенциальным, критически важным, решающим для всех нас, включая Европу и НАТО", - сказала она.

При этом авторы материала отмечают, что многие украинцы признают, что они устали и, возможно, начинают чувствовать, что какое-то мирное соглашение, каким бы несовершенным оно ни было, может быть просто лучше, чем "статус-кво" непрерывных боев и неизбежных потерь на поле боя.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине украинские бойцы отбили штурм РФ. 13 бригада НГУ "Хартия" и 92 ОШБр ликвидировали 3 БМП и 45 захватчиков. Боевые машины пехоты удалось уничтожить, а остатки уцелевшего личного состава РФ добили беспилотники и артиллерия.

Также УНИАН сообщал, что николаевский морпех рассказал о мясных штурмах россиян в Курской области. По его словам, когда противник пытается штурмовать большим количеством солдат и техники, это делает оборону ВСУ проще.

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