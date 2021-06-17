Воспоминания о Чапкисе: "Рядом с маэстро мы чувствовали себя счастливыми детьми"

18 июня украинцы будут прощаться с маэстро Григорием Чапкисом. Известный танцор, хореограф, член жюри шоу "Танцы со звездами" ушел из жизни 13 июня на 92-м году жизни. О невероятном таланте маэстро УНИАН поговорил с теми, кто лично знал Григория Николаевича.

«Я бесконечно ему благодарна за яркую, невероятную жизнь»

«Он удивительно умел разглядеть искру Божью в человеке. Как он это видел?», - вспоминает хореограф, балетмейстер, ученица Григория Чапкиса Вероника Кухтина.

По ее словам, Чапкис благословлял, поддерживал, давал волшебный толчок в творчество, в будущее: «Я одна из многих, кого он так благословил».

«Когда-то в далеком 1981 году мы встретились - я пришла к нему в школу танцев студенткой Политехнического института. В детстве не танцевала, а он посмотрел на меня и сказал: «Девочка, ты не будешь инженером. Ты будешь, как минимум, хорошим хореографом». Почему он так решил? Я не знаю», - рассказывает Вероника Кухтина.

Григорий Чапкис предложил ей работу в концертно-танцевальном зале «Юность». «Я, конечно, была смущена. Один из вопросов: «А как же я могу учить, если я сама еще не сильно умею?». И гениальный Чапкис сказал простые слова: «Ты же чему-то уже научилась? Вот, и будешь учить других, и учиться дальше»», - продолжает балетмейстер.

«Я связала свою жизнь с искусством. Но чтобы я поверила, решила, что я могу преподавать… Это чудо мог сотворить только маэстро Чапкис, только он. И таких чудес в его жизни было, наверное, очень много», - считает она.

Валентина Кухтина называет Чапкиса вторым отцом. Человеком, который пусть не родил, но подарил замечательную судьбу: «Я бесконечно благодарна ему за яркую, невероятную жизнь. Благодарна за свою счастливую судьбу».

«Весь секрет его долголетия, успеха, гениальности - танец и любовь. Нескончаемый поток любви: к жизни, к людям, к женщинам. Любви ко всех его проявлениях. Каждая встреча с Григорием Николаевичем - это был праздник, это было шоу. Даже если, образно говоря, мы сидели за столом на кухне, - это была сцена, и на ней главным действующим лицом, главным артистом, главной звездой был Григорий Николаевич. Даже если вы были вдвоем, он - артист, вы - зритель. Его артистизм был настолько ярким, что не мог не завораживать. Не мог не покорять», - рассказывает хореограф.

Она вспоминает, что в детстве все люди – легкие, мечтательные, стремительные, «завтра нам кажется счастливым и бесконечным»… «Все, кто оказывались рядом с Григорием Николаевичем (я точно знаю) каждый раз испытали это чувство. Понимаете? Становишься ребенком. Была ли это короткая встреча, или совместный проект - он был не иссекаемый в этом. Он дарил это чувство всем. Рядом с маэстро мы чувствовали себя счастливыми детьми с ярким перспективным будущим: жизнь бесконечно долга, и ты все время ждешь чуда», - говорит Валентина Кухтина.

«Есть история, ее Григорий Николаевич часто рассказывал. В школу танца к маэстро приходит двадцатилетняя девушка: «Простите, мне уже двадцать (!) лет. Я еще могу танцевать, учиться? Как вы считаете?». А он: «Деточка, моя. Рыбонька моя. Мне только 80, и у меня вся жизнь впереди!», - вспоминает ученица Григория Чапкиса. - Или позже: «Мне только 90, и я хочу успеть сделать счастливой любимую женщину. У меня все впереди. У меня столько планов». Понимаете? В этом весь Чапкис!».

«Ушла целая эпоха… Таких людей крайне мало»

Телеведущий Андрей Джеджула вспоминает, что его знакомство с Григорием Чапкисом произошло в 2000-2001 году, когда ведущий вел первые вечера танго.

«Это кремень!, - говорит о Чапкисе Джеджула. - Человек старой закалки, который прошел через невероятную трансформацию. Чтобы вы понимали, он – «народник», со стажем народных танцев, которому надо было перестроиться. А перейти из «народника» в «бальники» - это как быть реп-исполнителем и начать петь шансон, или уйти из волейбола в баскетбол».

Джеджула считает, что с Чапкисом ушла целая эпоха: «Представьте себе, сколько он на своем веку увидел с 30-х годов, через сколько эпох перемен он прошел по пути из социализма в капитализм? У него на глазах вся история прошла. И он всегда шел в ногу со временем. Переходил в каждую эпоху «на коне». Во времена народных танцев он был лучшим, и так было дальше, и дальше, и дальше. Таких людей – не просто целеустремленных, а тех, кто всегда добивается поставленной задачи, для которых не существует преград – крайне мало. Большинство бы сказало: «Ой, мне уже 70 лет...», или можно рукой махнуть: «Та, мне уже 50 лет...». Но человек пошел дальше! В нем всегда горел огонек жизни, он был - человек-надежда».

«Мне кажется, он мог научить танцевать любого»

Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказывает, что в Украине через талантливые руки Григория Чапкиса прошло очень много танцоров, артистов. «Я хорошо с ним познакомилась, когда была студенткой Университета культуры, видела его там как педагога. Смотрела его на ТВ, еще когда был самый первый проект «Танцы со звездами». И еще начинающей танцовщицей выступала на фестивале, где он был членом жюри. Он подошел в конце фестиваля ко мне, взял меня за руки и сказал: «Деточка, у тебя большое танцевальное будущее. Занимайся танцами. Не бросай. Развивайся. Тебя ждет большое будущее». Вот эти его слова стали мотивацией для меня в тот момент. Я думала: «Если так сказал Григорий Николаевич Чапкис, наверное, в этом есть доля правды»», - вспоминает Илона.

Он мог научить танцевать любого, - убеждена девушка: «Когда он становился в пару с кем-то танцевать, его движения, фразы, руки обладали определенной магией. Даже если ты не танцуешь в этом стиле, хочешь не хочешь, начинал танцевать. Плохо, хорошо, но танцевал. Мне кажется, это своего рода мастерство - вот так находить подход к каждому. Он проводил большие мастер классы, его приглашали на разные открытия и там танцевали все и всегда».

«В своей время, когда был самый первый проект «Танцев со звездами» на 1+1, это был фурор. Люди поняли, что танцами могут заниматься не только профессионалы, но и любители, что можно танцевать для себя. Благодаря Григорию Чапкису украинцы поняли, что танцевать можно всем. Главное, чтобы душа танцевала!», - вспоминает Илона Гвоздева.

По ее словам, несмотря на некоторые ограничения, связанные с возрастом, Григорий Николаевич, в прямом смысле этих слов, танцевал до последних дней жизни. «Наверное, именно танцы и продлевали его жизнь максимально долго, заставляли быть всегда живым, подвижным. И, мне кажется, что у него не было какого-то суперсекрета. Все, что человек делает с душой, когда он занимается любимым делом, обладает определенной магией», - считает танцовщица.

«У меня ощущение, что его знают все. В этом тоже его феномен»

Украинский хореограф и член жюри шоу «Танцы со звездами» Влад Яма рассказывает, что с Григорием Чапкисом «всегда очень душевно общались». «Может, не так часто, как хотелось. Пересекались, по большей степени, благодаря работе. Но это всегда было весело, и эти встречи я всегда ждал», - говорит он.

«Лично для меня главным в Григории Николаевиче были его горящие глаза на паркете и в жизни, - продолжает Влад Яма. - У него был профессионализм, огромный опыт и неистощимое чувство юмора, позитив. Когда еще в 2006 году садились вместе на грим, только начинали снимать «Танцы со звездами», он шутил: «Меня сделайте, пожалуйста, моложе, чем Яму»».

«Я помню, что у нас на «Танцах…» были какие-то современные постановки, ребята танцевали хип-хоп, что-то из современного танца. Он эти стили не очень любил, скажем так, и все время ставил в пример бальный танец, народный танец. Новые стили не воспринимал всерьез: «Разве это танцы?», хотя все было сделано профессионально. Последние несколько эфиров мы об этом спорили, но в итоге я всегда сдавался», - вспоминает хореограф.

Яма вспоминает, что Чапкис буквально жил телевизионными проектами. И для него было огромным событием, когда через десять лет его снова пригласили в «Танцы со звездами», его это сильно тронуло.

«У меня ощущение, что его знают все. Он около десяти лет не появлялся в больших телевизионных шоу, но при этом его знает абсолютно каждый. В этом тоже его феномен, - подчеркивает Влад Яма. - И он всегда переживал, как пройдет эфир, потом переживал за все свои комментарии, и волновался о том, что после воскресного шоу, в понедельник, ему скажут студенты. Он продолжал быть педагогом. И то, что он преподавал - было для него еще одной причиной жить и просыпаться с хорошим настроением».

Редакция УНИАН выражает соболезнования родным и близким маэстро Григория Чапкиса.

Влад Абрамов

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