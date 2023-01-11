Украинские защитники, несмотря на все сложности, не теряют доброту и помогают животным даже в таких условиях.

Украинский военный прямо в окопе принял у кошки роды. Он помог маленьким котятам появиться на свет и позаботился о них, несмотря на обстрелы и все сложности.

Трогательным видео военный поделился в своем TikTok. Он также рассказал о том, что теперь ему нужно думать, как согревать кошку и котят в условиях сильного мороза.

"Жизнь меня к такому не готовила. Никогда в такой ситуации еще не был. В мороз -12, в окопе, под обстрелами, принимать роды у кошки - это жестко... Как-то будем согреваться, что-то будем думать", - рассказал на камеру военный.

Видео дня

Сеть "взорвалась", трогательный поступок украинского защитника поразил комментаторов. Они отмечают, что наши защитники, несмотря на все сложности, морозы, обстрелы и непростые условия, остаются добрыми людьми, которые заботятся о питомцах. Доброе сердце военного вызвало слезы умиления у многих пользователей сети, о чем они рассказали в комментариях.

Трогательные и героические поступки украинцев

Ранее УНИАН сообщал, что в Купянске Харьковской области четверо детей остались сиротами после того, как их отец погиб, закрыв их собой от кассетного снаряда. В тот страшный день муж Сергей Савельев вместе с самым старшим сыном и самой маленькой дочерью пошли за гуманитарной помощью.

А в Житомирской области 24-летний боец "Азова" заменил 8 детям родителей. Машина с мамой и папой малышей подорвалась в декабре на заминированной обочине недалеко от беларусской границы.

Также стало известно, что боец ВСУ оставил трогательное письмо в одном из домов под Киевом. Его нашел владелец дома, когда вернулся домой после деоккупации населенного пункта.

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