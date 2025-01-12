Военный дважды ушел в СЗЧ: как его наказал суд

Мужчина утверждает, что причиной его решения было несогласие с решением ВВК относительно статуса его пригодности к военной службе.

Миргородский горрайонный суд Полтавской области осудил военного, который покинул место расположения подразделения, самостоятельно вернулся, а затем сбежал во второй раз.

Как говорится в Едином государственном реестре судебных решений, осужденный - уроженец Киева, был призван во время мобилизации. На службе солдат был гранатометчиком отделения охраны.

Военнослужащий самовольно оставил часть 16 марта 2024-го. Мужчина объяснил, что сделал это, поскольку считал, что его состояние здоровья неправильно оценили на ВВК.

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После СЗЧ подсудимый обращался в медучреждения для уточнения диагноза, но ему отказали в стационарном лечении. После этого мужчина вернулся на службу добровольно 11 апреля.

На службе у мужчины якобы начались проблемы. По его словам, командование подговорило военнослужащих применить к нему физическую силу в качестве наказания.

Поэтому он вызвал сотрудников полиции и военную службу правопорядка. Они забрали мужчину в Миргородскую больницу для проверки на состояние опьянения. Подсудимый решил сбежать в Киев и больше на службу не возвращался. 27 мая прошлого года его задержали сотрудники ГБР. С этого времени он находился под стражей.

Миргородский райсуд признал мужчину виновным в самовольном оставлении службы и дезертирстве. Ему назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента провозглашения.

СВС в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СВЧ или дезертировал. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

9 января Верховная Рада продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий тех, кто совершил СВЧ в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года. Командир и дальше будет иметь 3 суток для восстановления его на службе, как это и было предыдущие 2 месяца.

После принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулось более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно оставили части, сообщило Государственное бюро расследований.

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