Вместе с тем людей призывают воздержаться от купания в водоемах.

В Киеве на Крещение организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях.

Согласно сообщению киевских властей, 6 января эти меры безопасности введут на следующих локациях: озере Вербном, острове Оболонском, пляжах "Детский", "Венеция", "Центральный", "Тельбин", "Троещина", "Радуга", "Пуща-Водица", "Наталка", "Галерный" и "Радуга".

На острове Оболонском и городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны. Отмечается, что водолазы КП "Плесо" для минимизации рисков травмирования обследовали дно водоемов на всех локациях.

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В КП "Киевский метрополитен" информируют, что на станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль, который сейчас закрыт. Вестибюль № 2 (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. В то же время вестибюль № 1 будет функционировать в обычном режиме - с 05:39 до 22:34.

Вместе с тем, городские власти призывают киевлян воздержаться от массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения. В частности, призывают отказаться от купания в водоемах на Крещение.

Зимние праздники в Украине

Как сообщал УНИАН, на Новый год и Рождество в столице Украины также не организовывали массовых мероприятий и новогодних ярмарок, учитывая вопросы безопасности из-за войны и угрозы обстрелов.

В то же время в Киеве в парках и скверах обустроили праздничные фотозоны к Рождественским и Новогодним праздникам.

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