В ближайшее время в оборонном комитете Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

Для части военнообязанных украинцев, которые имели статус "ограниченно годный" к военной службе, могут отменить обязательное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в телеграм-канале. Она отметила, что уже в ближайшее время в оборонном комитете Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

По словам Верещук, в этом документе говорится о "двух важных вещах". В частности, предлагается продлить срок для прохождения ВВК "ограниченно годными" украинцами еще на четыре месяца. Таким образом, крайний срок будет перенесен на начало июня 2025 года. "РБК-Украина" пишет, что в документе фигурирует дата 5 июня.

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"Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет", – добавила в сообщении Верещук.

ВВК для "ограниченно годных"

Напомним, что статус "ограниченно годный" к военной службе в Украине был отменен в мае 2024 года. В течение 9 месяцев с момента вступления в силу Закона военнообязанные с этим статусом должны были повторно пройти ВВК. Крайний день – 4 февраля.

Те, кто повторно не пройдут военно-врачебную комиссию, могут получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривень. Об этом рассказала пресс-секретарь Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.

Ранее заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что более миллиона человек, вероятно, не успеют пройти ВВК как ограниченно годные. Поэтому срок на прохождение комиссии хотят увеличить минимум на 3 месяца.

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