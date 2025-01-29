Они рассказали, в каком случае к статусу "ограниченно годный" у военнообязанного, могут возникнуть вопросы.

Все военнообязанные, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторную ВВК до 5 февраля этого года.

Об этом предупредила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии Факты ICTV. По ее словам, также это должны сделать те, кто не имеет справки о прохождении ВВК, поскольку в прошлом году выдавались документы на отсрочку от мобилизации, и у большого количества лиц в приложении Резерв+ не видно даты прохождения ВВК.

Поэтому, как отметила адвокат, если человек стоит на учете и у него нет даты ВВК, он также должен пройти военно-врачебную комиссию. Чтобы это сделать, сначала военнообязанный должен прийти в Территориальный центр комплектования за направлением на прохождение ВВК.

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"Если есть проблемы со здоровьем, на основании которых военнообязанному был предоставлен статус "ограниченно годный", и он, по состоянию на сегодня, не обращался по этому диагнозу в больницу, и это не внесено в систему HELSI, то к статусу могут быть вопросы. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то они должны быть зафиксированы в HELSI, все должно отображаться в электронной медицинской карте", - пояснила детали специалист.

То есть, если военнообязанный обращался по направлению к семейному врачу, то это должно быть зафиксировано в HELSI, что упрощает процедуру подтверждения статуса "ограниченно годный".

"Если это были частные больницы, то в систему HELSI выписки можно внести в PDF-формате. Если их не будет, то, соответственно, врач ВВК будет принимать решение на основании только данных осмотра военнообязанного", - детализировала Анищенко.

После этого военнообязанный получает справку о прохождении ВВК.

Адвокат пояснила, что это происходит разными способами: где-то справка выдается на руки военнообязанному, где-то за подписью председателя ВВК направляется в ТЦК в автоматическом режиме, в другом случае военнообязанного извещают, когда ему надо прийти в ТЦК и получить соответствующий документ.

"Однако в некоторых ТЦК города Киева и вообще Украины военно-врачебная комиссия расположена именно на территории ТЦК, поэтому никуда ходить не нужно", - сказала Анищенко.

Мобилизация в Украине: последние новости

Федор Вениславский, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, рассказывал, что в парламенте пока нет законопроекта, который бы предусматривал инициативу по приобщению к армии молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

В то же время, по его словам, есть наработки в комитете по дополнительным стимулам и поощрениям, но "все упирается в нехватку бюджетных средств".

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