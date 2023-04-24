Сейчас ведется подготовка подобного визита.

Президент Украины Владимир Зеленский пока окончательно не подтвердил свое участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона отметила, что сейчас украинские чиновники занимаются подготовкой подобной возможности.

"Президент еще не подтверждал окончательно участие в Вильнюсском саммите. Мы работаем над его подготовкой", - сказала она.

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Участие Зеленского в саммите НАТО

В начале апреля стало известно, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в июле.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в формате "Рамштайн" в Германии сообщил, что Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Позже президент сообщил, что Украина желает утвердить гарантии безопасности на июльском саммите глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) перед вступлением в Альянс, но альтернативы членству в НАТО не рассматриваются.

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