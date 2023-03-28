Она заявила, что Украине известны их личности.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает россиян не усыновлять украденных из Украины детей.

"Вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам – это незаконно и подло. Особенно мерзко - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей. В очередной раз напоминаю всем российским так называемым "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам - большим и маленьким", - написала Верещук Telegram-канале.

Также она сообщила, что личности этих россиян не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. "Например, жители Московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.п. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот", - отметила Верещук.

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Она настоятельно рекомендует российским гражданам не усыновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины.

"От российских должностных лиц в очередной раз требую передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - подчеркнула вице-премьер.

Вывоз детей из Украины

Как сообщал УНИАН, на данный момент Украине известно о более 19,5 тысяч депортированных в Россию украинских детей.

В феврале российский президент Путин заявил, что в Российской Федерации растет количество обращений по поводу усыновления детей с оккупированных территорий Украины.

Известно, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова незаконно усыновила мальчика, которого российские захватчики вывезли из оккупированного Мариуполя.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой.

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