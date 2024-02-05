Совет обороны области принял решение из-за недавней гибели французских волонтеров в результате российского обстрела Берислава.

Отныне запрещен въезд иностранных волонтеров в ряд опасных общин Херсонщины. Соответствующее решение принял Совет обороны области из-за недавней гибели французских волонтеров в результате российского обстрела Берислава, сообщила областная военная администрация.

"Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливает враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - указано в сообщении.

Так, запрет распространяется на около 40 населенных пунктов. Речь идет о: Кизомисе, Велетенском, Береговом, Янтарном, Днепровском, Белозерке, Приозерном, Камышанах, Зимовнике, Антоновке, Приднепровском, Садовом, Никольском, Понятовке, Токаревке, Новотягинке, Ивановке, Тягинке, Львовском, Ольговке, Бургунке, Николаевке, Одрадокаменке, Казацком, Веселом, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Новокаирах, Республиканце, Миловом, Качкаровке, Саблуковке, Дудчанах, Гавриловке, Михайловке, Золотой Балке и Осокоровке.

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"К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли двое граждан Франции, волонтеров организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец – ранены. В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий", – подчеркнул первый заместитель начальника Херсонской ОВА, заместитель председателя Совета обороны Херсонской области Дмитрий Бутрий.

Гибель французских волонтеров в Херсонской области

1 февраля глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате удара оккупантов по Бериславу погибли иностранные волонтеры, еще трое получили травмы. В полиции же проинформировали, что и погибшие, и раненые - граждане Франции.

Впоследствии в МИД Франции жестко отреагировали на гибель французских волонтеров. Глава ведомства Стефан Сежурне назвал атаку оккупантов "трусливым актом" и выразил соболезнования семьям погибших.

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