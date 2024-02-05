Российского посла приглашают обсудить обстоятельства убийства двух волонтеров в Бериславе.

Париж "тарабанит" в двери Министерства иностранных дел России: Франция возмущена фактом убийства своих граждан в Бериславе (Херсонская область) и тем, какие слухи о стране разносит Минобороны РФ, искажая факты.

Речь идет о гибель двух французских волонтеров, которые стали жертвами оккупантов во время обстрела города 1 февраля. Франция в понедельник вызывает российского посла, чтобы в деталях обсудить этот акт "варварства", пишет Reueters.

По данным изданием, именно так глава МИД Франции Стефан Седжорн описал действия армии России.

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"Франция снова заявит о своем осуждении российских ударов. Она также осудит всплеск дезинформации, направленной против Франции", - сообщил дипломатический источник СМИ.

Reuters утверждает, что отношения между Россией и Францией заметно остыли по итогам второго года полномасштабной войны в Украине. Однако в последние недели наблюдается едва ли не наибольшее ухудшение.

Париж объявил об усилении поддержки, пообещав прислать Украине больше крылатых ракет дальнего радиуса действия. Об этом накануне визита в Киев говорил лидер Франции Эмануэль Макрон (16 января). Уже через два дня Россия среагировала на его слова ложью.

"Министерство обороны России заявило, что российские силы убили около 60 французских наемников во время удара по зданию в Харькове. Но не предоставило доказательств в подтверждение этого утверждения, поэтому Франция отвергла эти обвинения", - акцентирует Reuters.

Россия убила французов в Бериславе - реакция Макрона

Реакция французского лидера Макрона на обстрел Берислава появилась 2 февраля. Первым среагировало на ситуацию МИД Франции.

В своем заявлении политик назвал атаку оккупантов "трусливым актом" и выразил соболезнования семьям погибших.

Как известно, 1 февраля Россия около 16:00 запустила по Бериславу дроны. На подмогу людям выехало 6 волонтеров (5 граждан Франции и украинец), однако их застал в городе новый обстрел РФ. Тогда двое французов погибли, еще трое получили ранения.

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