Велосезон-2020: Почему велосипеды превращаются из средств передвижения в элемент роскоши

Этот год стал особенным во всех смыслах и принес много неожиданностей для бизнеса в разных сегментах. В частности, сюрпризом стал мировой дефицит велосипедов, с которым впервые столкнулись и участники рынка, и потребители.

Об ажиотаже в магазинах

Традиционно спрос на велосипеды максимально возрастает весной и в начале лета. В этом году период сезонного спроса совпал с карантином, так что большинство компаний были вынуждены закрыть двери физических магазинов. Впрочем, онлайн-продажи возросли ощутимо. По данным одной из крупнейших украинских торговых площадок Bigl.ua, за первое полугодие 2020 в интернете купили в два раза больше велосипедов, чем за такой же период в 2019 году.

«Наибольшее количество велосипедов заказали весной - ежедневно покупали 20-25 штук. Летом примерно на 10% поднялись цены, и спрос начал падать, однако стали больше продавать комплектующих и велоаксессуаров», – рассказывает главный аналитик Bigl.ua Александр Бондаренко.

Коммуникационный менеджер компании «Велопланета» Мария Касаткина вспоминает, как весной они в кратчайшие сроки расширяли штаб онлайн-консультантов, чтобы клиенты смогли быстрее получить свои заказы. «Мы заметили значительное увеличение интереса к велосипедам, больший наплыв новых покупателей. Это приятно поражает, ведь мы не ожидали такого спроса», – говорит она.

Представитель аматорской спортивной команды Kyiv Cycling Squad Кирилл Венцковский отмечает, что купить велосипед в Киеве – это сегодня большая проблема.

«Велолюбители сетуют, мол, хотели обновить велосипед, но нет нужного размера, моделей. Украинские магазины распродали практически все, ведь спрос колоссальный. При этом, думаю, что процентов 90% украинского рынка велосипедов западного производителя. А импортеры не могут обеспечить возросший интерес», – рассказывает Венцковский.

Действительно, в крупном киевском веломагазине с широким ассортиментом моделей известных производителей на просьбу УНИАН подобрать горный велосипед средней ростовки (М - medium) продавец предлагает зайти в начале, а лучше, в конце октября. По его словам, заводы не справляются с возросшим спросом и в данный момент в ассортименте лишь очень большие или маленькие размеры.

Так что, стоит сказать, что на традиционные зимние скидки (декабрь-февраль), когда веломагазины массово распродают модели предыдущих сезонов, зазывая покупателей яркими акциями: «Минус 40% на все», – в следующем году рассчитывать не придется.

Острый дефицит велосипедов ощущается не только в столице. Владелец популярного в Ирпене (Киевская область) магазина и веломастерской Rexbike Владимир Чекинин говорит, что текущий год стал потрясением для всего рынка: «Магазины пустые. Найти хороший бюджетный велосипед до 500$ почти нереально. Все склады распроданы. Еще с весны начались предзаказы на следующий год. Поставщики просто не успевают укомплектовать модели».

Спрос на велосипеды в его магазине в текущем сезоне вырос примерно на 70%. Причем, как на новые модели, так и бывшие в употреблении. Именно из-за дефицита украинцы начали массово скупать даже некачественные модели велосипедов (так называемый сток) в отделах обыкновенных гипермаркетов.

Специалисты гиперпространства объявлений IZI.ua говорят, что в начале лета спрос на товары для хобби и спорта увеличился в три раза. И именно велосипеды на площадке с объявлениями ищут чаще всего. «Среди товаров для спорта больше всего объявлений о продаже велосипедов и велоаксессуаров – почти девять тысяч. Из них 70% – в прекрасном состоянии и новые. А их стоимость примерно вдвое меньше, чем в магазинах. Также часто аксессуары или комплектующие к велосипеду отдают в подарок», – рассказывает Ольга Хмеленко, руководитель маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua.

Почти новый велосипед «с рук» на IZI.ua, в среднем, стоит полторы тысячи гривен. А примерно за две тысячи можно приобрести велосипед, шлем, велонасос, фонарик, замок, флягу для воды, велокомпьютер и сумку под седло.

Между тем, Чекинин обращает внимание, что спрос на стоковые модели поддерживает и стабильный спрос на запчасти и обслуживание в течение всего сезона. Ведь многие бюджетные модели часто приходится ремонтировать вскоре после выезда из магазина. «Это же наш менталитет: купить велосипед за три тысячи гривен, чтобы потом в него вложить еще девять тысяч», – иронизирует он.

Менеджер «Велопланеты» Мария Касаткина отмечает, что усиление активности использование велосипедов в крупных городах – это общемировая тенденция. В мире некоторый дефицит велосипедов и велосипедных товаров начал наблюдаться с мая-июня и продолжается до сих пор.

По словам Владимира Чекинина, ведущие мировые лидеры по производству велосипедного оборудования (например, Shimano и Sram) попросту не справляются со стремительно нарастающим спросом по всему миру. Поэтому многие производители вынуждены переходить на бюджетные аналоги китайского производства. Более дешевые запчасти можно в свободном доступе купить на AliExpress, хотя они значительно уступают в качестве. При этом, китайские производители пытаются подтянуть качество, чтобы отвоевать сегмент мирового рынка запчастей, воспользовавшись кризисом.

О причинах массового желания сесть «за руль» велосипеда

По данным столичной инициативы U-Cycle, во время карантина количество велосипедистов в Киеве возросло более чем в два с половиной раза по сравнению с весной 2019 года. Подсчет проводили 22 апреля текущего года: в тот день на столичных улицах более 5400 человек воспользовались велосипедом.

Представитель Kyiv Cycling Squad Кирилл Венцковский говорит, что в этом году многие бросились приобретать недорогие велосипеды, когда остановился общественный транспорт: «По сути, велосипед стал одним из немногих вариантов добраться на работу».

Его слова подтверждает и владелец магазина велосипедов Владимир Чекинин: «В начале сезона покупатель у меня брал сразу несколько велосипедов для всей семьи, мотивируя это тем, что проще один раз потратить 40 тысяч гривен на велосипеды для передвижения в районе Ирпеня, чем ежедневно тратиться на такси в условиях карантина».

«Кстати, по словам этого покупателя, приезжавшего недавно на техническое обслуживание, семья за один сезон окупила приобретенные велосипеды», - добавляет он.

Чекинин также говорит, что на карантине массово скупать велосипеды для своих сотрудников стали компании курьерских доставок (Glovo и т.д.).

Коммуникационный менеджер компании «Велопланета» Мария Касаткина рассказывает, что велосипеды активно приобретают для хобби и спорта: «Велосипед стал альтернативой зарубежного отдыха для всей семьи. Наибольшим спросом у нас пользуются горные, гравийные и детские велосипеды».

Ее слова на личном примере подтверждает новоиспеченная велосипедистка из Ивано-Франковска - 64-летний профессор искусствоведения Анна Карась. Женщина научилась ездить на велосипеде еще в детстве, но до этого года велосипедом особо не пользовалась.

Четыре месяца дистанционной работы за компьютером на карантине негативно отразились на самочувствии. Но, не рискуя ехать на любимые курорты Болгарии и Турции, Анна решила приобрести велосипед и каждое утро проезжать, минимум, пять-десять километров. «Вот уже больше месяца катаюсь вокруг городского озера. Наблюдаю, что многие люди разного возраста активно занимаются велоспортом, в городе стало больше велосипедистов. Думаю, это связано с желанием вести здоровый образ жизни и избегать общественного транспорта, где есть риск заразиться», – рассказывает она.

О развитии велоинфраструктуры

Во время карантина во многих европейских городах еще больше внимания стали уделять велоинфраструктуре. Новые велодорожки появились в Париже, Лондоне, Риме, Берлине и других городах.

В украинской столице за последние месяцы также произошло несколько знаменательных событий. Представители организации «Киев – велосипедный город» рассказывают, что в 2020 году впервые организован карман для левого поворота, впервые начали устанавливать вместо парковочных столбиков велосипедные парковки и т.д. Также приятно поражают обновления парков, где начали закладывать удобную велосипедную инфраструктуру. Темпы, в целом, хорошие.

Однако несовершенной остается правовая база (правила дорожного движения) и строительная база (стандарты и нормы иногда нелепые или непродуманные до конца). «Например, у нас нельзя оградить велополосы столбиками, потому что нет норм. Нельзя устроить встречное (контр-движение) велосипедистов на односторонней улице, потому что нет знаков. Нельзя повесить велосипедный светофор, который будет регулировать движение велосипедистов с пешеходами в одной фазе - потому что нормы устройства светофоров еще советские», – рассказывают участники организации «Киев – велосипедный город».

«Развитие велоинфраструктуры — это большой и длительный процесс, и Киев пока делает только первые неуверенные шаги», - резюмируют в организации.

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Пандемия коронавируса вынудила жителей многих стран, в том числе, украинцев изменить привычный образ жизни и пересмотреть частоту и целесообразность ежедневно преодолеваемых расстояний, а также подогрела интерес к экологичному велотранспорту. На фоне этого, нам важно наследовать и другой общемировой тренд – активнее развивать велоинфраструктуру. Комфортная и безопасная среда – вот, что нужно для развития велосипедного движения.

Ирина Шевченко, Александр Кульбачный