В результате демонтажа аэродромных плит и мест стоянки авиационной техники аэродром стал непригодным для взлета и посадки военных самолетов.

Исполняющему обязанности директора государственного учебно-производственного учреждения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени маршала авиации А. И. Покрышкина" сообщено о подозрении за незаконный демонтаж аэродрома.

Как проинформировали в Офисе генерального прокурора, чиновника подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса). По данным следствия, директор центра привлек лиц со специализированной техникой и совершил незаконный демонтаж 398 аэродромных плит "ПАГ-14", которые были в конструкциях рулежных дорожек. Также демонтированы места стоянки авиационной техники аэродрома.

"В дальнейшем демонтированные аэродромные плиты реализовались заинтересованным лицам. Полученными средствами подозреваемый распорядился на свое усмотрение. Таким образом совершено растрату государственного имущества на общую сумму почти 3 млн грн", - отмечают в ОГП.

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В ведомстве отметили, что в результате таких действий руководителя государственного предприятия аэродром невозможно использовать по назначению – для взлета и посадки самолетов Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

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