Министерство обороны Украины подготовило изменения в законодательство для назначения раненых военных на должности, которые они смогут занимать.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр. "Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности", - написала она.
По словам Маляр, во время полномасштабной войны стандартная процедура по назначению раненого после лечения на должность, которую бы он мог занимать, стала нелегкой для боевых командиров.
"Вакансий в ВСУ на сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения", - говорит заместитель Резникова.
Также она анонсирует соответствующие изменения в приказ Минобороны №402 о военно-врачебной экспертизе, а также в законодательство.
Военно-врачебные комиссии в Украине
30 января в Минцифры заявили, что совмесно с Минобороны, Министерством здравоохранения и Минветеранов разработали план по цифровизации процесса прохождения осмотров в военно-врачебных комиссиях.
27 апреля Маляр заявила, что в Украине расширено количество военно-врачебных комиссий за счет их создания в гражданских больницах; начаты пилотные проекты по электронному документообороту; разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь в 5 городах - Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.
2 мая стало известно, что в Украине расширили перечень структур, где могут создаваться военно-врачебные комиссии.