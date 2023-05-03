Вакансий в ВСУ на сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения, говорят в Минобороны.

Министерство обороны Украины подготовило изменения в законодательство для назначения раненых военных на должности, которые они смогут занимать.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр. "Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности", - написала она.

По словам Маляр, во время полномасштабной войны стандартная процедура по назначению раненого после лечения на должность, которую бы он мог занимать, стала нелегкой для боевых командиров.

Видео дня

"Вакансий в ВСУ на сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения", - говорит заместитель Резникова.

Также она анонсирует соответствующие изменения в приказ Минобороны №402 о военно-врачебной экспертизе, а также в законодательство.

Военно-врачебные комиссии в Украине

30 января в Минцифры заявили, что совмесно с Минобороны, Министерством здравоохранения и Минветеранов разработали план по цифровизации процесса прохождения осмотров в военно-врачебных комиссиях.

27 апреля Маляр заявила, что в Украине расширено количество военно-врачебных комиссий за счет их создания в гражданских больницах; начаты пилотные проекты по электронному документообороту; разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь в 5 городах - Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.

2 мая стало известно, что в Украине расширили перечень структур, где могут создаваться военно-врачебные комиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: