В пяти областях подтоплено более 21 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Подтопленными в Украине в результате наводнения остаются более 1,7 тыс. домохозяйств и более 400 домов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 подтоплены 488 домохозяйств в Черниговской области, 416 - Днепропетровской, 323 - Кировоградской, 210 - Киевской, 153 - Черкасской, 107 - Полтавской и 18 - Волынской областях.

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Также подтоплены 409 домов: Днепропетровская область - 251, Кировоградская - 87, Черкасская - 40, Черниговская - 29 и Полтавская - два.

"В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 95 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 32 населенных пунктов: Черниговская - 31 и Киевская - 1", - говорится в сообщении.

Всего подразделениями ГСЧС откачано 35 м. куб. воды (с начала работ - 16 тыс. 349) и перевезено 198 человек (с начала работ - 2 тыс. 302).

Подтопление в Украине: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 19 апреля, Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие три дня будет удерживаться максимальная отметка пика весеннего половодья в Верхнем Днепре.

По сравнению со вчерашним днем, 18 апреля, увеличилось количество подтопленных домохозяйств и домов. В том числе стало на два населенных пункта больше, к которым нарушен доступ транспортного сообщения.

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