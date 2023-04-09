С "неудобной" темой к митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата обратился ветеран АТО.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (Березовский) "сбежал" от ветерана АТО возле Киево-Печерской Лавры.

Митрополит не захотел отвечать на "неудобный" для себя вопрос о связи с Российской православной церковью (РПЦ). Соответствующий ролик опубликовало "Радио Свобода".

"С 2022 года вы кому подчинялись, когда полномасштабная война началась, господин Онуфрий", - обратился украинец к предстоятелю УПЦ МП.

Ответ Онуфрия был "красноречивым": он развернулся к украинцу спиной и сел в свое шикарное авто.

Онуфрий "отказался" от своих связей с Россией

Напомним, что митрополит УПЦ МП Онуфрий на волне бурных событий, разворачивающихся вокруг Лавры, решил "отказаться" от своих связей с Россией.

В частности, недавно он открестился от российского гражданства и заявил, что имеет только 1 паспорт - украинский.

Такое заявление Онуфрий сделал после публикации масштабного расследования журналистов "Украинской правды", которые выяснили, что по меньшей мере 20 священнослужителей УПЦ МП имеют гражданство РФ. Среди них упоминался и Онуфрий.

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