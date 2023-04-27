Сейчас учеба в вузе на дневной форме дает бронь от армии, т.е. мешает мобилизации.

В Украине резко увеличилось количество студентов-мужчин, что вызвало слухи о возможном запрете на зачисление мужчин в высшие учебные заведения. Такое возможно в теории, но в настоящее время подобные ограничения не готовятся и даже не рассматриваются, заявила в интервью Радио Свобода нардеп от "Слуги народа", глава парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Она отметила, что в настоящее время идея запрета на зачисление мужчин в вузы, чтобы не дать им прятаться от мобилизации, существует только на уровне слухов в социальных сетях.

"Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты", – заявила депутат.

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По словам Гришиной, с правовой точки зрения возможность запрета на зачисление мужчин в вузы с целью получения отсрочки от армии существует, поскольку во время военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан, в том числе право на образование.

Она подчеркнула, что такие ограничения должны быть предусмотрены отдельными специальными законами, но их не готовят по нескольким причинам.

"С уверенностью могу заверить, что такого закона у нас быть не может, поскольку это дискриминация и в этом нет логики. Нельзя студентам-мужчинам запрещать получать образование только на том основании, что они могут получить повестку", – заявила Гришина.

Мобилизация в Украине

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, утвержденный еще в начале полномасштабного вторжения РФ план по мобилизации полностью не завершен и тем более не превышен. Однако "объявлять новую мобилизацию" тоже нет необходимости. Пополнение войск идет "в спокойном, постепенном темпе".

Примечательно, что в рамках мобилизации в Украине был введен почти полный запрет на выезд мужчин из страны. Формально он касается "военнообязанных", т.е. и женщин некоторых профессий, но по факту под него подпадают почти исключительно мужчины. Этот аспект власти дискриминацией не считают.

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