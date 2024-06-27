Подоляк отметил, что у нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал законопроект о военной полиции, который подвергся критике в Украине.

"Есть много людей в Украине, которые хотят жить в анархии и считают, что анархия - это очень круто. Людям кажется, что тогда можно делать все, что тебе нравится. А жизнь в обществе - это как раз жить с определенными ограничениями, которые учитывают интересы разных социальных групп. Поэтому ни анархия, ни крайние формы либерализма и коллективизма не допустимы. Нужно находиться где-то посередине. То есть сдерживать свои желания через определенные правила, которые гарантируют всем равные условия существования. Нет Богом избранных людей", - сказал он в интервью Новости.LIVE.

Советник подчеркнул, что у нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать.

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"Это не плохо и не хорошо - это объективная реальность. Поэтому должен быть орган, который будет иметь четкие полномочия работы именно с этой социальной категорией. Мне кажется, это правильно, ведь государство четко формулирует правила на конкретном направлении. Это тоже о прозрачности", - заявил Подоляк.

Он уверен, что в начале работы военной полиции будут небольшие логистические ошибки, но постепенно их работа будет выглядеть совсем по-другому.

"Например, посмотрите, как сейчас работают СБУ или разведка. Это совершенно разные службы, если сравнивать их работу до войны и их деятельность сейчас. Все институты постепенно становятся гораздо более профессиональными и прозрачными. То же самое будет с военной полицией", - пояснил советник.

Военная полиция в Украине - детали

7 июня Минобороны призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в ВСУ. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении. За принятие документа за основу проголосовали 247 нардепов.

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