Несколько из них созданы на основе творческих работ детей-переселенцев.

В Одессе погасили пять марок, посвященных Международному дню Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония гашения марок состоялась в Одесском Главпочтамте в пятницу, 28 октября.

Как отметила эксперт проекта Европейского Союза по экологическому мониторингу Черного моря Елена Марушевская, эта серия марок посвящена Черному морю. Несколько из них созданы на основе творческих работ детей-переселенцев, которые сделали 38 работ во время занятий в школе "Черноморский дневник-2022". Эти дети с семьями приехали в Одессу с территорий, которые оккупированы РФ или страдают он боевых действий.

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По словам представителя ассоциации развития туризма в Николаевской области Татьяны Чичкалюк, сегодня погасили знаковые марки, которые посвятили морю Одесская и Николаевская дирекции "Укрпочты".

Она отметила, что многие уникальные места, которые имеют отношение к Черному морю, пока недоступны из-за войны. В частности знаменитая Кинбурнская коса, которая находится недалеко от города Очакова (Николаевская обл.) и является частью Черноморского биосферного заповедника.

"От нашего заповедного места пока осталось только название. Сегодня там горит не только лес, там горит даже вода (из-за постоянных обстрелов оккупантов - УНИАН)", - сказала Чичкалюк.

Она добавила, что у людей осталась вера в будущее.

"Мы не остались в стороне. Мы обратились к художнику Юрию Журавлю, и он начал серию "Легенды Черного моря", - подчеркнула Чичкалюк.

Марки "Укрпочты" и война против РФ

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

В мае было выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

1 сентября была презентована первая благотворительная Марка "Укрпочты" - "Пес Патрон".

Также по случаю повреждения Крымского моста в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки.

14 октября "Укрпочта" выпустила новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины.