Милиция начала расследование смерти Яна Гельмана

Как ранее сообщалось, Я.Гельман скончался 17 ноября в реанимационном отделении Одесской горбольницы №11 в результате черепно-мозговой травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского горуправления милиции.

Вместе с тем, депутат Одесского горсовета Светлана Фабрикант обнародовала вывод экспертов областного судебно-медицинской экспертизы о том, что перелом костей свода черепа Я.Гельмана мог произойти «в результате удара тупым, широким и плоским предметом, возможно, доской». По словам С.Фабрикант, эксперты считают, что обнаруженные повреждения не характерны для «падения с высоты собственного роста», о чем известили руководство Приморского РОВД города.

Комментируя ранее обнародованную милицией версию о получении Я.Гельманом травмы в результате «падения с высоты собственного роста», С.Фабрикант отметила, что в облУВД основывались «на выводах врачей ГКБ №11, производивших вскрытие тела, а не судмедэкспертов».

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Как сообщал УНИАН, о смерти Я.Гельмана узнали его знакомые 21 ноября, когда их пригласили для опознания тела в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня прокуратура Приморского района начала проверку обстоятельств его смерти в связи с некоторыми вскрывшимися фактами, связанными с возможной халатностью медиков, не оказавших своевременную помощь пациенту, который был доставлен ночью машиной «скорой помощи» в городскую больницу № 9. В частности, выяснилось, что он был доставлен машиной «скорой помощи» в больницу №9, где нет нейрохирургического отделения, в котором могли бы оказать медпомощь пациенту с черепно-мозговой травмой. Позже Я.Гельмана доставили в реанимационное отделение горбольницы № 11, где врачи пытались его спасти. Однако он умер.

В Одесском горУВД Одессы считают, что причиной смерти Я.Гельмана стала закрытая черепно-мозговая травма, полученная при падении с высоты собственного роста.

*** Я.Гельман - неоднократный чемпион СССР по КВН, бывший художественный руководитель команды КВН «Джентльмены ОДУ» (Одесского государственного университета), автор телевизионных проектов РТР «Городок», «Утренняя почта» и соавтор либретто к спектаклю «Хаджибей, или Любовь до 3000 апельсинам» в Одесском театре музкомедии.