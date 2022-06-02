Стоимость содержания военнопленных возросла.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысяч гривен.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщается на странице Минюста в Facebook.

"Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3 тысячи гривен. Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала", - отметила она.

По словам Высоцкой, такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции.

"Живые и здоровые российские пленные – необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с временно подконтрольных ей территорий", - подчеркнула замминистра.

В начале апреля тогдашняя Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что на содержание российских военнопленных тратят "как и на наших обычных задержанных" - от 50 до 100 гривен в сутки, или же 1550-3100 гривен в месяц.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными.

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