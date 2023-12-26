Новый законопроект о мобилизации предусматривает отправку повесток в электронном виде.

В случае принятия законопроекта об усилении мобилизации у военнообязанных граждан появится новая обязанность - зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". Такая норма содержится в действующей редакции законопроекта №10378, поданного вчера в Верховную Раду.

Что собой будет представлять этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, но указано, что этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.

Сам же электронный кабинет нужен для нескольких задач. Во-первых, через него военнообязанный должен подавать актуальную информацию о своих учетных данных. Сделать это необходимо в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления. Таким образом электронный кабинет станет альтернативой личному визиту в ТЦК. Также законопроект предусматривает, что учетные данные можно актуализировать в гражданском Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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Во-вторых, через "электронный кабинет" гражданин может получить повестку о вызове в ТЦК. Примечательно, что в качестве альтернативы повестку могут прислать также на электронную почту. Как следует из текста законопроекта, такая электронная повестка по юридическому статусу ничем не будет отличаться от обычной бумажной, она будет накладывать те же обязанности и предусматривать те же последствия за ее игнорирование.

Военнообязанные и резервисты, которые не создадут себе "электронный кабинет" и не актуализируют в нем свои учетные данные, по сообщению руководителя ТЦК будут внесены в Единый реестр должников и к ним будут применять определенные ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

Эти ограничения будут отменены, как только гражданин выполнит свои обязательства по военному учету.

Примечательно, что полицейские смогут проверять граждан на предмет соблюдения ими требований закона о воинском учете. Они будут иметь технические средства с программным обеспечением, которое предоставляет доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Электронные повестки - что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное сообщение. По его словам, сейчас Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что идея введения электронных повесток происходила не от него и вообще не от военных. По словам Залужного, в вопросах выдачи повесток ВСУ находятся в "роли потребителей", ведь заинтересованы именно в результате.

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