Акция призвана поддержать украинцев в оккупации и временно перемещенных лиц.

В столице сине-желтым флагом соединили правый и левый берега Днепра и для этого сшили почти полукилометровый флаг.

У Трухановго острова в Киеве собирается все больше людей, среди участников акции херсонцы, донецка, запорожья и киевляне, говорится в сюжете ТСН.

"Для нас очень символична эта акция, здесь много херсонцев, мы обратились к друзьям, временно перемещенных лиц из Мелитополя, Мариуполя, и они тоже здесь рядом с нами, и киевляне пришли. Поэтому сегодня мы хотим соединить два берега, символически провести акцию единения. Мы хотим послать месседж и тем людям, которые в оккупации, которые отчаялись, которые имеют мало информации, что о них никто не забыл, что рано или поздно Украина освободит и мы вернемся к себе домой", - рассказал о цели акции гендиректор Херсонского академического театра им. Н. Кулиша Александр Книга.

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Как отмечается в сюжете, обычно единение берегов Днепра проводится 22 января, в день когда слились УНР и ЗУНР. Подобное в украинской истории было в начале 90-х, когда в живой цепи украинцы объединились от Львова до Киева.

От предыдущих, важных исторических объединений, сегодняшняя акция отличается тем, что тогда украинцы только боролись за независимость, а сегодня в очередной раз доказывают, что едины.

Как сообщал УНИАН, зимой в соцсети Facebook запустили патриотический флешмоб, к которому присоединились многие украинцы. Люди устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги как напоминание о том, что вместе мы - сила, а наша страна - едина.

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