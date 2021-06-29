Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Киеве будут судить организатора и исполнителей убийства музыканта Александра Деревянко.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, в настоящее время досудебное расследование по уголовному производству завершено, а обвинительный акт в отношении них направлен в суд.

"Во время досудебного расследования следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность фигурантов к совершению тяжкого преступления", - говорится в сообщении. В частности, во время проведения дактилоскопического исследования были обнаружены отпечатки пальцев одного из злоумышленников, еще одна экспертиза обнаружила ДНК пострадавшего на гитаре, которую полицейские изъяли во время обыска.

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Обвиняемым инкриминируют совершение уголовных преступлений по квалифицирующему признаку "в составе организованной преступной группы": умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. 6 п. 12 ч. 2 ст . 115 Уголовного кодекса); кража (ч. 3, 5 ст. 185 УК); мошенничество (ч. 4 ст. 190 УК); похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 357 УК).

За содеянное мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Убийство музыканта Деревянко: детали

Двое мужчин с целью завладения средствами, двумя квартирами и другим имуществом Деревянко разработали преступный план его убийства.

22 ноября 2020 года в квартире потерпевшего на ул. Ивана Мазепы, где он давал уроки музыки, злоумышленники избили его, после чего задушили.

Для сокрытия следов преступления тело обмотали полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области.

Злоумышленники собирались спрятать тело, залив бетоном в подвале. Однако были задержаны.

Позже полицейские задержали третьего злоумышленника. Он помогал скрыть тело убитого и похитил из его квартиры дорогие музыкальные инструменты. Их всех суд арестовал.

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Автор: Антонина Доломанжи