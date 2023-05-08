В частности, правоохранители будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы, а также выборочно проверять документы у жителей столицы.

В Киеве 8-9 мая из-за возможной угрозы провокаций и атак со стороны России правоохранительные органы усиливают меры безопасности.

"8 и 9 мая правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины, представителями добровольческого формирования территориальной громады усиленно будут патрулировать улицы города, парки и скверы", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

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Обеспечение общественной безопасности и порядка также будет происходить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов (памятников) путем выставления пеших нарядов. Также в эти поминальные дни правоохранители будут следить за правопорядком вблизи кладбищ.

В то же время, сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить в ближайшее укрытие.

Вместе с тем, в полиции напомнили, что остается минная опасность в лесополосах на деоккупированных территориях области, поэтому граждан призывают не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов.

"Полицейские продолжают выборочно проверять документы у жителей города, поэтому просим с пониманием относиться к таким мерам и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Возможность российских атак на 9 мая - что известно

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что не исключает обострения агрессии РФ против Украины на 9 мая.

В Одессе на 9 мая будут усилены меры безопасности, также запрещены все массовые мероприятия.

Сегодня ночью россияне атаковали Киев дронами - запустили 35 "Шахедов", все они были сбиты силами ПВО. По словам мэра Киева Виталия Кличко, это самая массовая атака дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения.

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