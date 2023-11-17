В 30-километровой зоне от берега Днепра будет действовать "сухой закон".

С 17 ноября в Херсон запретили въезд (проход) военным. Об этом в своем видеообращении к населению сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, соответствующее решение принято во время заседания Совета обороны Херсонщины.

"С сегодняшнего дня в Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины. Исключения - защитники и защитницы, проживающие в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение", - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что сейчас запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозденской, Миловской, Новоалександровской общинах, а также селах Новониколаевка, Черешневое, Костырка, Нововознесенское, Добрянка Высокопольской громады и Трифоновка, Нововасиловка Великоалександровской общины. Речь идет о 160 населенных пунктах, которые находятся в 30-километровой зоне от берега Днепра.

В то же время ограничение не распространяется на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку.

Кроме того, Прокудин подчеркнул, что в регионе усиливается работа по мобилизации - на блокпостах будут проверять соответствующие документы мужчин и тому подобное.

Также принято решение о создании в одном из населенных пунктов Чернобаевской общины модульного городка для жителей области, потерявших дома и о запрещенной публикации фото и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета".

Как сообщал УНИАН, на правобережье Херсонщины за сутки, по состоянию на утро 17 ноября, 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения. Противник совершил 58 обстрелов Правобережья региона, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов, админздания и магазин в Херсонском районе, медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и тому подобное.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ подтвердил серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Несмотря на серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько удачных и успешных действий. Сейчас захватчики пытаются выбить бойцов ВСУ с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери.

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