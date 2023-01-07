При поддержке Казахстана на Киевщине открыли самый необычный Пункт несокрушимости.

В городе Буча Киевской области один из "Пунктов несокрушимости" обустроили в юрте. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского горсовета.

Нехарактерную для Украины, но распространенную в центральной Азии конструкцию переносного дома использовали по инициативе посольства Казахстана и нардепа Сергея Нагорняка, который возглавляет депутатскую группу по связям с Казахстаном.

При открытии необычного "Пункта несокрушимости" устроили небольшой праздник – угощали пловом и развлекали горожан живой музыкой.

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Пункты несокрушимости в Украине

С октября Россия начала кампанию систематических ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Одной из ответных мер украинских властей стала организация нескольких тысяч "Пунктов несокрушимости" по всей стране.

В таких пунктах украинцы могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и даже поесть во время блэкаутов, вызванных обстрелами.

Параллельно в Украине создаются условия для функционирования критической инфраструктуры в условиях перебоев с электроснабжением. Например, приняты меры для бесперебойной работы банковской сети.

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