2 апреля мужчина дал свой последний бой.

В боях за Бахмут погиб командир минометного расчета Андрей Воробкало с позывным "Грек".

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, 26-летний мужчина до начала полномасштабной войны жил и работал в Греции. Он обучал детей восточным боевым искусствам, а своего младшего брата Дария - родному украинскому языку.

После 24 февраля Андрей вернулся в Украину, чтобы защищать ее от российских оккупантов. Он говорил, что иначе не смог бы смотреть украинцам в глаза. Здесь он встретил любовь - Ирину. Девушка помогала собирать необходимую помощь для него и его собратьев.

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Бой в Бахмуте 2 апреля стал для него последним. Сотни людей попрощались с ним в Хуторах Черкасской области.

Гибель украинских защитников

Ранее стало известно, что известный диджей из Херсона Андрей Мехряков погиб в районе Бахмута, прикрывая своих собратьев.

7 апреля на войне погиб историк, кузнец и реконструктор Игорь Ригель, который пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны.

В Луганской области погиб украинский художник и музыкант Антон Дербилов.

А на Краматорском направлении погиб 40-летний музыкант, режиссер и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий.

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