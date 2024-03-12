Профильный комитет поддержал правку, которая исключает применение определенных мер воздействия на уклонистов.

Во вторник, 12 марта, Комитет нацбезопасности, обороны и разведки исключил из законопроекта о мобилизации введение мер воздействия относительно выезда за границу, вождения авто и блокировки счетов уклонистов. Члены комитета поддержали соответствующую правку. Об этом в Facebook заявила народный депутат Ирина Фриз.

"Только что во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первого раздела законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер воздействия (ограничений, блокировки) относительно выезда за границу, вождения транспортных средств и блокировки счетов", – рассказала нардеп.

По ее словам, к этой норме было подано более 300 идентичных поправок от разных авторов, которые отмечали недостатки и противоправные механизмы предложенной правительством нормы. В конце концов, все эти внесенные правки теперь учтены по решению комитета об отклонении этих изменений.

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Следующее заседание комитета запланировано на среду, 13 марта.

"Если бы мы такими темпами двигались без закрытия заседания из-за отклонения внесенных "законодательных новелл", то до конца недели точно можно было бы пройти все правки", – подчеркнула Фриз.

Законопроект об усилении мобилизации

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко также заявлял, что из законопроекта о мобилизации исключили ограничения пользования транспортом и блокирование счетов уклонистов.

Верховная Рада уже проголосовала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что документ во втором чтении могут рассмотреть до конца марта, но этого так и не произошло.

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