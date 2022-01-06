Лозинский, вероятно, что от осложнений коронавирусной болезни.

Умер 38 летний львовский художник и иконописец Остап Лозинский.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня отошел в вечность известный львовский художник и иконописец Остап Лозинский. Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно", - написал он.

Как сообщает Радио Свобода Остап Лозинский ранее находился в больнице с COVID-19, состояние его здоровья улучшилось, и 3 января он сообщал корреспонденту, что уже дома. При этом отмечается, что умер художник в больнице, по предварительной информации, от осложнений коронавирусной болезни.

Львовское издание "Твой город" написало, что несколько лет назад Лозинский пригласил друзей к себе на Рождество. "Договорились прийти с вертепом, поколядовать и угоститься традиционными рождественскими блюдами. Со временем это стало доброй традицией - ежегодно 8 января собираться на Лысенко. Приходили друзья, друзья друзей, которые привозили еще колядников и вертепы", - отмечается в публикации. Сказано, что он умер вследствие осложнений от коронавирусной инфекции. Друзья говорят, что он "снова всех соберет" на Рождество вокруг себя", - отмечает издание.

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