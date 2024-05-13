Тираж каждой марки составляет 800 тысяч экземпляров.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" анонсировал ко Дню вышиванки, который отмечается 16 мая, две новые марки с образцами крымскотатарской и харьковской вышивки. Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", Харьковщина представлена фрагментом вышивки женской рубашки XIX века с петухами на рукавах.

Автономная республика Крым представлена образцом тамбурной вышивки ("к'аснак") женской шали ("марама") середины XIX века.

Отмечается, что тираж каждой марки составляет 800 тысяч экземпляров.

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"Укрпочта" также предлагает художественные конверты с изображениями крымскотатарской вышивки на мужском свадебном поясе ("учкур"), произведенном на рубеже XIX-ХХ вв., и вышивки рушника конца ХХ века из с. Колонтаев, что в Харьковской области.

"Укрпочта" - последние новости

8 мая в честь Дня памяти и победы над нацизмом "Укрпочта" открыла продажи новой почтовой марки "русский военный флот - до дна!".

10 мая стало известно, что "Укрпочта" начала продавать на аукционах посылки, которые были неврученные в течение шести месяцев. Такие посылки компания выставляет на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

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