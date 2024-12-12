На марку тиражом в 420 тыс. экземпляров уже открыт предзаказ.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" анонсировал благотворительный почтовый выпуск "Usyk. Мир любит сильных" в честь украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" в Telegram.

Отмечается, что средства с продажи марки будут переданы благотворительному фонду Usyk Foundation, созданному для поддержки Сил Обороны и украинцев, пострадавших от российской агрессии. Тираж новой марки составляет 420 тыс. экземпляров. Художник - Сергей Техов.

"Эта предпоследняя официальная марка 2024 года найдет своих поклонников, потому что посвящена легенде украинского спорта, его символу - Александру Усику и его бою с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии", - прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Компания уже сегодня открыла предзаказ на марку, которая выйдет в продажу накануне боя - 19 декабря.

Противостояние Усика и Фьюри - что известно

В ночь с 21 на 22 декабря, состоится повторный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Он пройдет на Kingdom Arena.

Ранее УНИАН сообщал, что американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон видит в реванше победу Фьюри, если он серьезно к нему отнесется.

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