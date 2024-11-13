В послевоенном восстановлении Украины, по словам Ковалева, ключевую роль будут играть наши стратегические партнеры, среди которых - Польша.

Одним из самых больших вызовов, стоящих перед Украиной, является вопрос возвращения граждан из-за рубежа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша Артем Ковалев на Международном Форуме Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

"Возвращение украинцев - это, к сожалению, второй самый сложный вопрос после восстановления и восстановления, и здесь надо действовать разными механизмами. Нужно сотрудничать с нашими европейскими и международными партнерами для того, чтобы они помогали нам возвращать наших граждан", - сказал Ковалев.

По его словам, государство должно создавать такие условия, чтобы люди хотели возвращаться, и украинцам было куда вернуться.

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"Поэтому как раз процесс восстановления и восстановления может стать тем механизмом, который запустит экономику после войны, с одной стороны. А с другой - позволит нашим гражданам возвращаться. Мы понимаем, что человеческий капитал - это самое важное, что есть в Украине. Мы за это и боремся", - отметил народный депутат.

В послевоенном восстановлении Украины, по словам Ковалева, ключевую роль будут играть наши стратегические партнеры, среди которых - Польша. Нардеп добавил, что польское агентство инвестиций уже зарегистрировало более двух тысяч польских компаний, которые готовы участвовать в восстановлении Украины.

Демографический кризис Украины: последние новости

По прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, количество населения в стране за следующие 25 лет сократится на 10 млн человек. В частности, по оценке Института, к 2041 году население может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году - до 25,2 млн.

По данным Киевского международного института социологии, несмотря на то, что в Украине идет война, 79% украинцев заявили, что даже в случае получения гражданства США или страны ЕС все равно остались бы в Украине.

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